بعد التهديد الإسرائيليّ... دعوة عاجلة من بلدية زفتا إلى الأهالي

بعد التهديد الإسرائيليّ بإخلاء البلدة، ناشدت بلدية زفتا في بيان، الأهالي إلى "التوجّه إلى مكان آمِن إذا تَوفَّر، أو إلتزام المنازل ومنع التجوّل والتجمّع في أرجاء البلدة منعاً باتاً".





وأضافت: "في حال حصول أي غارة، يُمنع التّجمهر لِمَن ليس لديهِ عمل رسمي أو مُهمّة إسعافيّة، لأنّ التّجمهر قد يؤخِّر من عمل المُسعفين، ويُعرِّض الأرواح للخطر و يُعيق جهود الإنقاذ".