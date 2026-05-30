لبنان

مصادر رسميّة لبنانيّة: لا مصلحة لنا في مُقاطعة المُفاوضات

Lebanon 24
30-05-2026 | 07:24
أفادت مصادر رسمية لبنانية أن موقف لبنان من مفاوضات واشنطن رهن الجولة المقبلة في 2 و3 حزيران المقبل. 
وقالت المصادر في حديث لـ"التلفزبون العربي" إن "الضغط الأميركي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها أساسي لتحديد مصير المفاوضات". 
 
وأشارت إلى أن "الموقف الأميركي بشأن وقف إطلاق النار نهائيا لم يحسم بعد". 
 
وأضافت المصادر أن "لا مصلحة للبنان في مقاطعة المفاوضات لأن هذا الموقف يخدم إسرائيل"، لافتة إلى أن "لبنان لم يحسم تعليق مشاركته في المفاوضات في حال لم تنفذ إسرائيل التزاماتها". 
 
ورأت المصادر أن "الانسحاب من المفاوضات يخدم إسرائيل في استكمال تمددها داخل بلدات الجنوب". 
