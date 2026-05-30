موقف حاسم من "المدعي العام"

يقول مصدر قضائي إنّ وفد " " الذي زار التمييزي أحمد الحاج، قبل أيام، على خلفية قراراته بملاحقة المتورطين بالحملة المسيئة للبطريرك ، قد سمع كلاماً واضحاً من المدعي العام بأنّ الاساءة غير مقبولة وأن تهديد السلم الأهلي لن يمر أبداً، وغير مقبول به بتاتاً.وأكد المصدر أنّ الوفد اقتنع بوجهة نظر الحاج الذي أكد أن البلاد بحاجة إلى التهدئة، مشيراً إلى أن الحاج كان واضحاً في خياراته لناحية عدم تقديم أي تنازلات بشأن حماية السلم الأهلي وإجراء الملاحقات ضد مثيري الفتن.