Najib Mikati
لبنان

إتصالات ديبلوماسية لتحييد مدينتين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-05-2026 | 01:15
إتصالات ديبلوماسية لتحييد مدينتين
بدأت القيادات المعنية في لبنان منذ أيام بالتواصل في ما بينها من أجل القيام بحراك ديبلوماسي واسع مواكب لما يجري من محادثات وتفاوض مباشر في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من أجل تحييد وإنقاذ مدينتي صور والنبطية من القصف العنيف ومن الدخول إليهما من قبل الجيش الإسرائيلي، كون سير المعارك ينذر بأن استمرار الأعمال الحربية بهذه الوتيرة سينتج عنه احتلال المدينتين وسط دمار كبير داخلهما.
ولفت مصدر وزاري إلى أنه لهذا السبب تعمل الجهات الرسمية اللبنانية عبر أصدقاء دوليين على إمكانية جعل المدينتين خاليتين من المسلحين ومنع الجيش الإسرائيلي من استهدافهما، على غرار عدد من بلدات الحافة الأمامية التي تم تحييدها وهي أصلاً لم تشارك في الأعمال الحربية.
 

المصدر لفت إلى أن هذا التحرك قد ينجح إذا اقتنع طرفا النزاع، الأول بالانسحاب منهما والثاني بتحييدهما.
 

وختم  بالقول: "إذا سقطت هاتان المدينتان تصبح المفاوضات أصعب على لبنان كونهما المدينتين الأكبر في جنوب لبنان على الإطلاق".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
