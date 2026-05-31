إتصالات ديبلوماسية لتحييد مدينتين

بدأت القيادات المعنية في منذ أيام بالتواصل في ما بينها من أجل القيام بحراك ديبلوماسي واسع مواكب لما يجري من محادثات وتفاوض مباشر في الأميركية، وذلك من أجل تحييد وإنقاذ مدينتي صور والنبطية من القصف العنيف ومن الدخول إليهما من قبل الجيش ، كون سير المعارك ينذر بأن استمرار الأعمال الحربية بهذه الوتيرة سينتج عنه احتلال المدينتين وسط دمار كبير داخلهما.

Advertisement

ولفت مصدر وزاري إلى أنه لهذا السبب تعمل عبر أصدقاء دوليين على إمكانية جعل المدينتين خاليتين من المسلحين ومنع الجيش الإسرائيلي من استهدافهما، على غرار عدد من بلدات الحافة الأمامية التي تم تحييدها وهي أصلاً لم تشارك في الأعمال الحربية.



المصدر لفت إلى أن هذا التحرك قد ينجح إذا اقتنع طرفا النزاع، الأول بالانسحاب منهما والثاني بتحييدهما.