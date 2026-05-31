تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البعريني: للانتقال إلى حلولٍ سياسية وتفاوضية تجنّب لبنان المزيد من الخسائر

Lebanon 24
31-05-2026 | 13:44
A-
A+
البعريني: للانتقال إلى حلولٍ سياسية وتفاوضية تجنّب لبنان المزيد من الخسائر
البعريني: للانتقال إلى حلولٍ سياسية وتفاوضية تجنّب لبنان المزيد من الخسائر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سأل النائب وليد البعريني، خلال جولة في عكار، "هل يبقى من مبرّر للتمسّك بمعادلاتٍ أثبتت الوقائع سقوطها، فيما الجنوب يُدمَّر، والاحتلال يتوسّع، والأرواح تُزهق، والمنازل تُهدم فوق رؤوس أصحابها؟ أما آن الأوان للاعتراف بأن كل الشعارات التي رُفعت تحت عنوان الردع قد تهاوت أمام الحقائق، وأن الوقت حان للانتقال إلى حلولٍ سياسية وتفاوضية تجنّب لبنان المزيد من الخسائر في شبابه وأرضه ومستقبله؟".

وأعرب عن تشاؤمه "العميق إزاء المشهد الراهن"، معتبرًا أن "الأزمة تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، فيما يتراجع لبنان أكثر فأكثر إلى موقع المتلقّي لتداعيات المقايضات والتجاذبات الإقليمية والدولية".

وتوقّف البعريني أمام الواقع الاقتصادي متسائلاً عن "الرواتب التي وُعد بها الموظفون ولم تُدفع حتى الآن"، ومحذّرًا من "انفجارٍ اجتماعي يلوح في الأفق إذا استمرّت الأوضاع على حالها".

وعن ملف الصادرات الزراعية، سأل عن "الخطوات والإجراءات التي تعتمدها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي"، مشدّدًا على أن "الحرب والظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان لا تعفي الدولة من مسؤولياتها الاقتصادية والمعيشية، بل تفرض عليها مضاعفة جهودها واتخاذ إجراءات أكثر جرأة وفاعلية لمواجهة التحديات المتفاقمة". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الأميري القطري: أمير البلاد أكد ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش: الإمارات تؤكد مجددا أهمية الحلول السياسية والمفاوضات ولم تسعَ إلى الحرب وعملت بجد لتجنبها
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي تلقى اتصالا من نظيره الاسباني يؤكد دعم تجنيب لبنان مزيداً من التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يرفض التفاوض تحت النار والعدو يسعى الى التزامات أمنية وسياسية أوسع
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد البعريني

الاحتلال

عكار

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-05-31
Lebanon24
16:46 | 2026-05-31
Lebanon24
16:36 | 2026-05-31
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31
Lebanon24
15:57 | 2026-05-31
Lebanon24
15:37 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24