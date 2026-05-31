هذا ما تشترطه إسرائيل لتقليص وجودها في جنوب لبنان

نقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة أن "نشاط يهدف إلى إحباط المفاوضات الجارية بين ولبنان".

وحسب المصادر ذاتها، فإن "إسرائيل تعتزم طرح مقترح يقضي بعدم انسحاب قواتها من المنطقة الأمنية في ، في ظل استمرار التوترات على الحدود".

وأضافت التقارير أن "إسرائيل تشترط لتقليص وجودها العسكري في جنوب تعزيز فعالية وقدرته على فرض السيطرة الأمنية في المنطقة".

كما شددت المصادر على "أن إسرائيل لن تقدم على أي انسحاب من الجنوب اللبناني ما دام هناك تهديدات قائمة على الأرض.