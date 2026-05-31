هذا ما تشترطه إسرائيل لتقليص وجودها في جنوب لبنان

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن "نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان".
وحسب المصادر ذاتها، فإن "إسرائيل تعتزم طرح مقترح يقضي بعدم انسحاب قواتها من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوترات على الحدود".
وأضافت التقارير أن "إسرائيل تشترط لتقليص وجودها العسكري في جنوب لبنان تعزيز فعالية الجيش اللبناني وقدرته على فرض السيطرة الأمنية في المنطقة".
كما شددت المصادر على "أن إسرائيل لن تقدم على أي انسحاب من الجنوب اللبناني ما دام هناك تهديدات قائمة على الأرض.