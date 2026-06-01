تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين الفجر ومنتصف الليل جدول المونديال سيقلب يوميات العرب بتوقيته.. فماذا عن لبنان؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
01-06-2026 | 04:30
A-
A+
بين الفجر ومنتصف الليل جدول المونديال سيقلب يوميات العرب بتوقيته.. فماذا عن لبنان؟
بين الفجر ومنتصف الليل جدول المونديال سيقلب يوميات العرب بتوقيته.. فماذا عن لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اقتراب مونديال 2026، لا يبدو أن السؤال سيكون فقط عن المنتخبات المرشحة والنجوم المنتظرين، بل عن توقيت البطولة نفسه. فالمونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سيصل إلى الجمهور العربي على إيقاع مختلف تماماً، إذ ستكون بعض المباريات في ساعات مثالية للمشاهدة، فيما ستأتي أخرى بعد منتصف الليل أو عند الفجر، ما يجعل البطولة أقرب إلى شهر كامل من السهر الكروي.
Advertisement

وبحسب توقيت بيروت، يظهر أن المشاهد اللبناني والعربي سيكون أمام جدول غير عادي. هناك مباريات تبدأ عند العاشرة مساءً، مثل افتتاح البطولة بين المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 حزيران، أو مواجهة بلجيكا ومصر في 15 حزيران، وهي مواعيد مناسبة نسبياً للمقاهي والبيوت. لكن في المقابل، تحمل البطولة عدداً كبيراً من المباريات الصعبة زمنياً، بينها مواجهات عند الواحدة والثانية والرابعة والخامسة والسادسة صباحاً، ما يعني أن المتابعة لن تكون مجرد هواية، بل تتطلب قراراً يومياً بالسهر أو التضحية بالنوم.

وتبدو جماهير المنتخبات العربية في قلب هذا الامتحان. فالمغرب يفتتح مشواره أمام البرازيل عند الواحدة بعد منتصف الليل، وهي مباراة كبيرة يصعب على الجمهور تفويتها رغم توقيتها. تونس ستلعب أمام السويد عند الخامسة فجراً، ثم أمام اليابان عند السابعة صباحاً، قبل مواجهة هولندا عند الثانية فجراً. أما مصر، فستحظى ببداية مريحة نسبياً أمام بلجيكا عند العاشرة مساءً، لكنها ستخوض لاحقاً مباراتي نيوزيلندا وإيران عند الرابعة والسادسة صباحاً. السعودية بدورها تبدأ أمام أوروغواي عند الواحدة بعد منتصف الليل، ثم تواجه إسبانيا عند السابعة مساءً، قبل مباراة الرأس الأخضر عند الثالثة فجراً.

ولا يختلف المشهد كثيراً بالنسبة إلى مشجعي الجزائر والأردن والعراق وقطر. فالجزائر ستواجه الأرجنتين عند الرابعة فجراً، ثم الأردن عند السادسة صباحاً، والنمسا عند الخامسة فجراً. الأردن سيخوض بدوره مباريات قاسية زمنياً، بينها مواجهة النمسا عند السابعة صباحاً والأرجنتين عند الخامسة فجراً. أما العراق، فسيبدأ أمام النرويج عند الواحدة بعد منتصف الليل، ثم يواجه فرنسا عند منتصف الليل، قبل مباراة أكثر رحمة أمام السنغال عند العاشرة مساءً. وحدها قطر تبدو أفضل حالاً نسبياً، إذ تلعب مباراتين عند العاشرة مساءً، مقابل مواجهة كندا عند الواحدة فجراً.


هذه المواعيد تكشف أن مونديال 2026 لن يكون حدثاً رياضياً فقط، بل حدثاً اجتماعياً أيضاً. في لبنان، قد تجد المقاهي نفسها أمام نمط جديد من العمل، بين مباريات مسائية يمكن أن تملأ الصالات، وأخرى فجرًا. وفي البيوت، ستتحول بعض المباريات إلى سهرات عائلية طويلة، بينما قد تصبح مباريات أخرى مادة للنقاش في الصباح التالي، بين من شاهدها مباشرة ومن اكتفى بالنتيجة والملخصات.
الفارق الزمني سيؤثر أيضاً على إيقاع العمل والدراسة. فالموظف الذي يتابع مباراة تنتهي فجراً لن يبدأ يومه بالطريقة نفسها، والطالب الذي ينتظر مواجهة لمنتخبه عند الخامسة أو السادسة صباحاً سيجد نفسه أمام خيار صعب.


بهذا المعنى، سيضيف مونديال "أزمة" فارق التوقيت على الجماهير. وبين مباريات العاشرة مساءً ومواجهات الخامسة فجراً، سيعيش العرب مونديالاً بلا نوم تقريباً، لكنه قد يكون واحداً من أكثر النسخ حضوراً في الذاكرة اليومية للناس.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: توقفت القوات الروسية عن القتال منذ منتصف الليل
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب تستيقظون في منتصف الليل دائما
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت: للبقاء في المنازل بدءا من منتصف الليل
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الكويت: إغلاق المحال التجارية من منتصف الليل حتى 6 صباحا
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:21:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

السعودية

العراق

بيروت

الزمني

رياضي

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01
Lebanon24
08:48 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24