هاشم في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: كان عنوانا للانتماء والهوية الوطنية

Advertisement

رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور في ذكرى استشهاد الرئيس : "تسعة وثلاثون عاما مرت ومازال حاضرا في الضمير والوجدان الوطني، لأن الرشيد كان عنوانا في الانتماء والهوية الوطنية والعربية ومثالا لرجل الدولة الذي حمل راية المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية ".اضاف : "تأتي الذكرى ولبنان يتعرض لعدوان اسرائيلي غير مسبوق باستهدافه البشر والحجر والشجر ليحول الجنوب الى منطقة منزوعة الحياة ليحاول فرض ارادته على هذا الوطن الذي يواجه المشروع بارادة الذين آمنوا بان الخطر الدائم على وطننا يتأتى من الصهيوني الذي يعد لاسرائيل الكبرى، فكم احوج اليوم الى وحدة الموقف الوطني بعيدا عن الاملاءات الخاجية والتوجيهات التي لا تخدم الا مصلحة العدو ومشاريعه، ولتكن اللغة الهادئة والخطاب الموزون منطلقا للمساحة المشتركة بين اللبنانيين لدرء الاخطار الكبيرة ومنعا لاي فتنة يسعى اليها العدو".