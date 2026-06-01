أبرزها نعيم قاسم.. ما هي أهداف إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟

نقلت صحيفة " " عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "الجيش سينفذ ضربات على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت بمجرد المصادقة عليها".

وأضاف المصدر العسكري أن "الجيش الإسرائيلي يهدف إلى استهداف مقرات قيادة "حزب لله" وغرف الاتصالات والتحكم".

وتابع قائلاً: "الجيش الإسرائيلي يعتقد إن قادة الحزب يعملون من مقرات في الضاحية وفي ".

وأشار إلى أن "مخازن أسلحة والشقق التي تُخزَّن فيها صواريخ في الضاحية من أهداف الجيش الإسرائيلي".

وقال: "مستودعات الطائرات المسيّرة في الضاحية من أهداف الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "تشمل الأهداف البشرية سلسلة طويلة من كبار قادة ومسؤولي حزب الله، وأبرزهم ".