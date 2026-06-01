عن تأهيل طريق ضهر البيدر والطريق الدولي حتى شتورة... بيانٌ من وزارة الأشغال

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان انها"تتابع باهتمام بالغ الملاحظات والشكاوى المتزايدة الواردة من المواطنين وسائقي المركبات حول واقع الطريق الدولية في ، وما تشهده بعض مقاطعها من أضرار وحفر وتشوهات في طبقة التزفيت، الأمر الذي ينعكس سلباً على السلامة العامة وحركة المرور ويتسبب بمعاناة يومية لمستخدمي هذا المحور الحيوي الذي يشكل الشريان الرابط بين والبقاع وسائر المناطق .وإذ تتفهم الوزارة تماماً حجم الانزعاج والمخاطر التي يتعرض لها المواطنون نتيجة الوضع الراهن للطريق، فإنها تؤكد أنها وضعت معالجة هذا الملف في صدارة أولوياتها نظراً للأهمية الاستراتيجية والوطنية التي تتمتع بها هذه الطريق".وفي هذا الإطار،اعلنت الوزارة أنها "أنجزت كافة الإجراءات اللازمة لتلزيم مشروع صيانة وتأهيل الطريق الدولية الممتدة من الحازمية وصولاً إلى شتورة، بكلفة تقارب ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار أميركي، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل هذا المحور الحيوي وتحسين مستوى السلامة المرورية عليه بصورة جذرية ومستدامة".