لبنان

"أنت دمية".. مسؤولون إسرائيليون يهاجمون نتنياهو بسبب لبنان

Lebanon 24
01-06-2026 | 15:56
أنت دمية.. مسؤولون إسرائيليون يهاجمون نتنياهو بسبب لبنان
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامير بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقفٍ كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".
وفي تصريح له، قال بن غفير: "سيدي رئيس الوزراء، لقد قلت إن رئيس الوزراء القوي يقول لرئيس الولايات المتحدة: نعم عندما يكون ذلك ممكناً، ول" عندما يكون ذلك ضرورياً. هذا هو الوقت المناسب لنقول لصديقنا الرئيس ترمب: لا".


إلى ذلك، وجهت المعارضة الإسرائيلية انتقادات لاذعة إلى نتنياهو على خلفية تعليق العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت بطلب أميركي، واصفة إياه بـ"الدمية". 


وفي منشور مقتضب على حسابه في منصة "إكس"، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد: "(إسرائيل) دولة تحت الوصاية بالكامل".


بدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان، في تصريح نقلته القناة 12 الإسرائيلية: "نتنياهو ليس رئيساً للوزراء، بل دمية". 


من ناحيته، قال زعيم حزب "بَيحاد" (معاً) ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينت إن حكومة نتنياهو "فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
