معادلة جديدة لوقف الحرب.. هل تشمل الجنوب؟

بحسب البيان الصادر عن في ، والذي نشرته رئاسة الجمهورية، فإن المعادلة الجديدة لوقف إطلاق النار، والتي وافق عليها " "، تقوم على وقف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع "حزب الله" عن تنفيذ هجمات ضد ، على أن يتم لاحقاً توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي .هذا الطرح أثار تساؤلات حول مدى شموله للمناطق كافة، إذ برغم الإشارة إلى إمكانية التوسيع ليطال كل ، عاد السؤال ليُطرح حول ما إذا كان الجنوب مشمولاً فعلياً في هذه المرحلة، أم أن المعادلة ستبقى محصورة بالضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار في الجنوب على غرار ما قبل 2 آذار، أي بقاء الضربات الإسرائيلية على مواقع مرتبطة بـ"حزب الله" دون ردّ من الأخير.