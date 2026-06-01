22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
هذا المساء.. "اتصال مطول" بين بري وبن فرحان
Lebanon 24
01-06-2026
|
16:12
ذكرت معلومات صحافية، مساء الإثنين، أنَّ المبعوث السعودي إلى
لبنان
الأمير يزيد بن فرحان، أجرى اتصالاً مُطولاً برئيس مجلس النواب
نبيه بري
، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
ومساء، نشرت رئاسة الجمهورية البيان الصادر عن السفارة
اللبنانية
في واشنطن، وجاء فيه ما يلي: "في إطار المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار وتجنيب لبنان المزيد من التصعيد، وفي أعقاب الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تلقت السلطات اللبنانية تأكيداً بموافقة
حزب الله
على المقترح الأميركي الذي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات".
أضاف البيان: "وبموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات
الإسرائيلية
على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد
إسرائيل
، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".
أكمل البيان: "وفي وقت لاحق، أجرى الرئيس
دونالد ترامب
اتصالاً بسفيرة لبنان لدى
الولايات المتحدة
ندى معوض ، وأبلغها بأنه حصل على موافقة رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو على الترتيب المقترح. وقد نقلت السفيرة معوض نتائج المناقشات إلى الرئيس عون، الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها. ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه".
