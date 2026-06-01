لبنان

نتنياهو: سنهاجم بيروت إن لم يُوقف "حزب الله" هجماته

Lebanon 24
01-06-2026 | 16:38
نتنياهو: سنهاجم بيروت إن لم يُوقف حزب الله هجماته
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "تل أبيب ستهاجم أهدافاً لحزب الله في بيروت في حال لم يوقف الأخير هجماته على إسرائيل".
وفي تصريح له، قال نتنياهو: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل وفق الخطة في جنوب لبنان"، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
 
 
ومساء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه ما من قوة إسرائيلية ستتجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مشيراً إلى أن أي قوات كانت في طريقها إلى المدينة، قد تم إرجاعها بالفعل.
 

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أجريت اتصالاً مثمراً للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولن تكون هناك أي قوات متجهة إلى بيروت، كما أن أي قوات كانت في طريقها إليها قد تم إرجاعها بالفعل".



وتابع: "كذلك، ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريتُ اتصالاً جيداً جداً مع حزب الله، وقد وافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار — بحيث لن تهاجمهم إسرائيل، ولن يهاجموا إسرائيل".


