"تلفزيون لبنان" اختتم على مسرح "كازينو لبنان" 3 أعوام من برنامج "ألبوم الأصالة"

واستضافت الحلقة الأخيرة قبل انتقال البرنامج بمواسم جديدة الى ديكور جديد وأنيق في استديوهات "تلفزيون لبنان" الحازمية، الممثلة رندا .وبعد انتهاء التصوير على مسرح "كازينو لبنان" بحضور رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" المديرة العامة الدكتورة أليسار نداف ورئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" المدير غسطين، مدير البرامج في "تلفزيون لبنان" هيثم كالوت، كوادر الاعلام والمسرح والفنون في الكازينو وفريق عمل البرنامج، قدمت الدكتورة نداف إلى رئيس مجلس ادارة الكازينو كتب عليه: "⁠ثلاث سنوات في مسرح كازينو لبنان كأننا في استديوهات التلفزيون، ⁠حفاوة محبة وتكامل بين كازينو لبنان وتلفزيون لبنان لتبقى صورة لبنان ساطعة. إلى رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان الاستاذ شارل غسطين مع تقديرنا".وكذلك، أهدت النداف رئيس مجلس إدارة الكازينو شجيرة أرز لبنانية لتغرس في حديقة الكازينو باسم "تلفزيون لبنان".وألقت رئيسة مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" كلمة شكرت فيها لـ"ادارة الكازينو حسن الضيافة والحفاوة والتعاون النموذجي"، منوهة بـ"جهود الإعلامي روبير فرنجية الذي أرخ في هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات مرحلة الزمن الذهبي في وطن العطاء والابداع والفنون".ورد رئيس مجلس ادارة الكازينو، منوها بـ"جمال إسم البرنامج"، معتبرا " تأتي في صلب الوفاء من تلفزيون لبنان الذي حفر في وجدان الناس ولم يزل".بدوره، وعد الاعلامي فرنجية بـ"مواسم جديدة مع أسماء مضيئة"، معتبرا "كل حلقة من ألبوم الأصالة أقرب الى وثائقيات عن هذه القافلة من الضيوف المميزين"، شاكرا ل"مدير البرامج هيثم كالوت والمخرج بسام خويري وفريقي عمل التلفزيون والكازينو تعاملهم مع البرنامج بحب واندفاع".