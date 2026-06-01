مندوب لبنان في مجلس الأمن: إسرائيل تتذرّع بالدفاع عن النفس لتبرير خرق القانون الدولي

أشار مندوب في أحمد عرفة إلى أن " دمّرت البنية التحتية والمنازل في وسبّبت ألماً ورعباً للمدنيين".وقال: " لبنان بوقف الأعمال العدائية التزام كامل وإسرائيل تواصل انتهاكاتها"، مؤكداً أن "لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها اليومية على نطاق واسع".وأضاف: "يبدو أن الهدف من الانتهاكات هو عرقلة نهوض "، مؤكداً أن "الدولة هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها وهي تعمل على ترسيخ الاستقرار في البلاد".وتابع: "لبنان ملتزم بقرارات بما فيها القرار 1701 وبالمساهمة في تحقيق "، مضيفاً: "رغم جهود الحكومة لاحتواء الأزمة تواصل إسرائيل استغلال المناخ الإقليمي المتوتر لتصعيد عسكري".وقال: "التصعيد أسفر حتى الآن عن سقوط آلاف الضحايا".وأضاف: "الإفلات من العقاب يشجّع مرتكبي الانتهاكات على تكرار الجرائم ذاتها مراراً وتكراراً"، مؤكداً أن "نيّة إسرائيل تتجلّى في دعوات مسؤوليها لتوسيع نطاق العدوان واحتلال مساحات أوسع من أراضي لبنان".