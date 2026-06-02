بري أوصل عتبه ومواقف جديدة مرتقبة له

قال مصدر نيابي إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مواقف متقدمة ومفصّلة لرئيس مجلس النواب ، تبدأ بالوضعية في الجنوب والاحتلال وضرورة النجاح في تحييد صور والنبطية، وصولاً إلى النزوح والإيواء وكل الوضعية ، وخاصة الشيعية منها، وصولاً إلى ملف التفاوض ونظرة رئيس المجلس إلى الجلسات التفاوضية التي تحصل، وإن كان لها بديل أم لا.وقال المصدر "إن الواقعية السياسية ومصلحة سوف تطغيان على مواقف الرئيس في الأيام المقبلة".في المقابل، كشفت أوساط سياسية متابعة إن رئيس مجلس النواب وجّه خلال الفترة الماضية أكثر من إشارة عتب غير مباشرة إلى المسؤولين الإيرانيين، على خلفية ما اعتبره تأخراً في ممارسة ضغوط كافية لردع عن مواصلة عملياتها في .وترى المصادر نفسها أن هذا الحراك غير المباشر ساهم، إلى جانب عوامل أخرى، في دفع طهران إلى رفع مستوى اهتمامها بالملف اللبناني وإطلاق مواقف أكثر تشدداً حيال التطورات الميدانية الأخيرة، في محاولة لمنع تدهور الأوضاع نحو مواجهة أوسع.