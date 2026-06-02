Najib Mikati
لبنان

بري أوصل عتبه ومواقف جديدة مرتقبة له

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-06-2026 | 01:15
بري أوصل عتبه ومواقف جديدة مرتقبة له
قال مصدر نيابي إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مواقف متقدمة  ومفصّلة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، تبدأ بالوضعية في الجنوب والاحتلال الإسرائيلي وضرورة النجاح في تحييد صور والنبطية، وصولاً إلى النزوح والإيواء وكل الوضعية اللبنانية، وخاصة الشيعية منها، وصولاً إلى ملف التفاوض ونظرة رئيس المجلس إلى الجلسات التفاوضية التي تحصل، وإن كان لها بديل أم لا.
وقال المصدر "إن الواقعية السياسية ومصلحة لبنان سوف تطغيان على مواقف الرئيس بري في الأيام المقبلة".
في المقابل، كشفت أوساط سياسية متابعة إن رئيس مجلس النواب وجّه خلال الفترة الماضية أكثر من إشارة عتب غير مباشرة إلى المسؤولين الإيرانيين، على خلفية ما اعتبره تأخراً في ممارسة ضغوط كافية لردع إسرائيل عن مواصلة عملياتها في جنوب لبنان.
وترى المصادر نفسها أن هذا الحراك غير المباشر ساهم، إلى جانب عوامل أخرى، في دفع طهران إلى رفع مستوى اهتمامها بالملف اللبناني وإطلاق مواقف أكثر تشدداً حيال التطورات الميدانية الأخيرة، في محاولة لمنع تدهور الأوضاع نحو مواجهة أوسع.
المصدر: لبنان 24
دجوكوفيتش يصنع التاريخ على عتبة الـ40
زيارة مرتقبة للأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان الاثنين المقبل (الجديد)
تصعيد مرتقب للعدوان الاسرائيلي ولا اختراق ديبلوماسيا وترقب لمواقف عون غدًا
بري لقاليباف: لبنان لن ينسى أبدًا مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحساسة
