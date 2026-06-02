شبيبة أبرشيات زحلة رفعوا الصلوات في بداية ثلاثية خميس الجسد إبراهيم

حضر اللقاء بحسب بيان،رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، ، النائب الأسقفي العام الأرشمندريت إيلي معلوف، كاهن مقام سيدة زحلة والبقاع الأرشمندريت الدكتور إيلي بو شعيا، رئيس الكلية الشرقية الأب الدكتور شربل أوبا، رئيس مدرسة إكليريكية القديسة حنة في الأب إيلياس إبراهيم، مرشد الشبيبة الأب أومير عبيدي، الآباء باخوميوس زعرب، جبرائيل القائد، وجورج بحي من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، أعضاء من اللجنة التنظيمية لخميس الجسد، بمشاركة مكتب شبيبة الروم الملكيين الكاثوليك في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع، شبيبة مار جرجس رياق، شبيبة سيدة الانتقال حوش حالا، شبيبة مار يوسف حوش الأمراء، شبيبة مار الياس برالياس، شبيبة أم المعونة الدائمة جلالا، شبيبة يسوع طريقي البربارة، الشبيبة الطالبة ، شبيبة عمدة طلائع العذراء، شبيبة مارجرجس حي الميدان وشبيبة السيدة للسريان الأرثوذكس.استُهل اللقاء بدخول القربان المقدس في موكب مهيب، حيث وُضع شعاع القربان على المذبح، وتخلل اللقاء صلوات وتأملات رفعتها الشبيبة، كما تعاقبت التراتيل الروحية التي أضفت أجواء من الخشوع والتأمل، واختُتمت الصلاة بالسجود للقربان المقدس والتضرع من أجل السلام في والعالم.وفي ختام اللقاء، ألقى المطران إبراهيم كلمة رحب فيها بالشبيبة، مشيداً بحضورهم وحماسهم وإيمانهم، مؤكداً أن "الشباب هم رجاء الكنيسة ومستقبلها"، داعياً إياهم إلى "التمسك بالقيم المسيحية والشهادة للمسيح في حياتهم اليومية".كما شدد على "أهمية خميس الجسد كعيد يوحد أبناء زحلة حول القربان المقدس، ويجدد فيهم روح المحبة والرجاء والسلام"، داعياً "الجميع إلى المشاركة الكثيفة في الاحتفالات والصلوات ورفع النيات من أجل لبنان وشعبه".واعتبر أن "انطلاق ثلاثية خميس الجسد بالصلاة هو تأكيد على أن كل عمل وكل احتفال يجب أن ينطلق من لقاء حقيقي مع الرب"، سائلاً "الله أن يبارك المدينة وأهلها وأن يحفظ لبنان من كل شر".