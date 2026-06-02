لبنان
حمادة: تلقينا مقترحاً عبر عون وبري ونشترط اتفاقاً مكتوباً بجدول انسحاب
Lebanon 24
02-06-2026
|
05:55
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أن "
حزب الله
" لا يتواصل إلا مع الإيرانيين، الذين ينسقون يومياً مع الرئيس
نبيه بري
. وأوضح أن تراجع التهديد بقصف الضاحية جاء نتيجة ضغط إيراني لوّح بوحدة الساحات، ومساعٍ من
السعودية
ومصر وقطر، حيث اشترطت طهران وقف النار في
لبنان
كجزء لا يتجزأ من المفاوضات
الإيرانية
الأمريكية.
وكشف حمادة عن تلقي الحزب مقترحاً لوقف النار قبل أسبوع (نُقل مداورة من
الرئيس عون
عبر الرئيس بري)، وكان الرد بالمطالبة باتفاق مكتوب يتضمن ثوابت واضحة وجدولاً للانسحاب
الإسرائيلي
.
وقلل حمادة من إعلان
ترامب
الأخير، معتبراً أنه يخدم مصالحه في الانتخابات النصفية، ومشدداً على رفض أي معادلة تمنح الاحتلال حرية الحركة في الجنوب مقابل حماية الضاحية، إذ "لا ضمانة إلا القوة والميدان"، معرباً عن عدم الرهان على المفاوضات المباشرة التي تسبقها
إسرائيل
دائماً بتصعيد عسكري.
