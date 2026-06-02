بري بحث مع قاليباف سبل وقف العدوان الإسرائيلي والتهجير في الجنوب والضاحية

تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الدكتور محمد باقر قاليباف، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في في ظل تصعيد لعدوانها، المترافق مع سياسة التهجير الجماعي والقسري لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، وبحث السبل الآيلة لوقف هذا العدوان.

ونوه الرئيس بمواقف وجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإصرارها على جعل وقف الحرب والعدوان على لبنان بنداً أولاً وأساسياً في أي اتفاق ينهي الحرب ويعيد الاستقرار للمنطقة.



وعلى صعيد اللقاءات والنشاط البرلماني، أبرق الرئيس بري مهنئاً رئيس مجلس النواب السنغالي عثمان سونكو بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس.

كما استقبل في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، نقيب المهندسين في فادي حنا ونقيب المهندسين في شوقي ، حيث تم عرض الأوضاع العامة إلى جانب شؤون نقابية، واستقبل كذلك الرئيس السابق للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.



