دريان: نتمسك بالدولة القوية العادلة لمنع الفوضى والاقتتال الداخلي

وشدد المفتي دريان في كلمته، على أن خطورة وصعوبة الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان جراء العدوان الهمجي المستمر، تحتم على اللبنانيين التكاتف والاتحاد لتوحيد الكلمة والموقف وحفظ السلم الأهلي والعيش المشترك. أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن القمة الروحية الإسلامية تمثل "قمة الأمل والتفاؤل في زمن التحديات والعواصف والكوارث"، معتبراً حضور المرجعيات صمام أمان ركيزاً لوحدة واستقرار وأمان وشعبه.وشدد المفتي دريان في كلمته، على أن خطورة وصعوبة الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان جراء العدوان الهمجي المستمر، تحتم على اللبنانيين التكاتف والاتحاد لتوحيد الكلمة والموقف وحفظ السلم الأهلي والعيش المشترك.

وفي ختام كلمته، دعا باسم المرجعيات الروحية كافة إلى التمسك والالتفاف حول الدولة العادلة والقوية ومؤسساتها الدستورية، محذراً من أن غيابها يعني الانزلاق نحو الفوضى والاقتتال الداخلي، كما أعلن تأييد ودعم القمة لمواقف رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء لما فيه مصلحة الوطن.