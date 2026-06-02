طرابلسي يطالب عون وسلام بقرار جريء لإلغاء الامتحانات وحماية الطلاب

وجّه مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدكار نداءً إلى والرئيس ، داعياً لاتخاذ قرار جريء بحقن دماء الطلاب عبر إلغاء الامتحانات الرسمية، أسوة بقرار في المنطقة.

وانتقد طرابلسي إصرار وزارة التربية على إجراء الامتحانات في توقيت "مريب" يتزامن مع نهاية هدنة الـ45 يوماً، معتبراً أن استشهاد عائلة الطالبة تيودوسيا كرم صرخة كافية لوقف هذه القرارات غير المسؤولة.



وأكد طرابلسي أن لجنة التربية نقلت توصية برفض الدورات الثلاث والمطالبة بدورة موحدة، لكنه رأى شخصياً أن التطورات تجاوزت هذه التوصية. وحذر من أن السلامة العامة تقع حالياً على عاتق الأهل والمدارس الخاصة، خاصة وأن شركات التأمين لا تغطي أضرار الحروب.

وختم بالإشارة إلى أن انتهاء مهلة اختيار مراكز الامتحانات، وتذبذب وضع ، يجعل السير بالامتحانات أمراً معقداً وصعباً من الناحية اللوجستية.