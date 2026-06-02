نقابة المدارس الخاصة ترفض تعميم وزارة التربية وتحميلها مسؤولية أمن الطلاب

أصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة المؤسسات التربوية الخاصة في بياناً انتقدت فيه التعميم الرقم 33 الصادر عن وزارة التربية، والتعهدات الخطية المطلوبة من المدارس لتحمل المسؤوليات الإدارية والقانونية عن الامتحانات والنتائج، مستحضرةً مجزرة استهداف الطالبة ثيودوسيا كرم وعائلتها.

ورفضت الهيئة نقل المسؤولية الوطنية والأمنية من الوزارة إلى المدارس والأهالي في ظل الاعتداءات والنزوح، مؤكدة أن المسؤولية تتبع القرار إدارياً وقانونياً.



واستغربت الهيئة فرض تعهدات مشددة تخص الصف التاسع تحديداً في غياب الضمانات الأمنية، مطالبة المدارس بالتدقيق في التعميم قبل الموافقة على اعتمادها مراكز امتحانات.

وأعلنت الهيئة تأييدها لتوصية لجنة التربية النيابية بتأجيل الامتحانات، أو كحل بديل اعتماد دورة واحدة في 15 ودورة استثنائية في آب مع تقليص المناهج، محذرة من إجراء امتحانات مجتزأة في مناطق دون أخرى، مما يفرّق بين الشهادات ويقوض مستقبل الطلاب جامعيّاً.