وزارة الزراعة تطلق تدريباً متخصصاً على تشغيل الطائرات المسيّرة

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أطلقت ، بالتعاون مع جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC)، دورة تدريبية تقنية متخصصة، في مركز الجمعية التدريبي في منطقة الرملية، حول تشغيل واستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونات) المقدّمة لوزارة الزراعة بهبة من الشعبية، وذلك في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجالات حماية الثروة الحرجية والزراعية وتطوير أنظمة الرصد والاستجابة الميدانية.ويشارك في عدد من الخبراء والمهندسين والفنيين من وزارة الزراعة، إلى جانب عناصر من ، في خطوة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الموارد الطبيعية والأمن البيئي والغذائي، وتعزيز التنسيق المشترك للاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المصلحة العامة.وحضر حفل الافتتاح مدير مكتب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، السيد سامر الخوند ممثلاً الوزير، إلى جانب الوفد التدريبي الصيني، وممثلين عن جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC)، وعدد من الخبراء والمعنيين في القطاعين الزراعي والبيئي.الخوندوفي كلمته، رحّب الخوند بالمدربين الصينيين، مثنياً على "مستوى الخبرات التقنية المتقدمة التي يقدمونها، ومؤكداً أهمية هذه المبادرة في نقل المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي والحرجي".كما توجّه بالشكر إلى جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC) على "تعاونها المستمر مع وزارة الزراعة، ووضع مركزها وتجهيزاته في خدمة هذه الدورة الوطنية، بما يعكس التزامها بدعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية في ".وأعرب عن تقدير وزارة الزراعة للسفارة في لبنان ولجمهورية الصين الشعبية على هذه الهبة النوعية، معتبراً أنها "تشكّل إضافة أساسية لمسار تحديث العمل الزراعي والحرجي، وتنسجم مع رؤية الوزارة الهادفة إلى اعتماد التقنيات الذكية والابتكار في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة".كما نوّه ب"التعاون الوثيق والمستمر بين وزارة الزراعة والجيش اللبناني، مشيراً إلى أن مشاركة عناصر الجيش إلى جانب كوادر الوزارة في هذا التدريب تجسّد نموذجاً وطنياً متقدماً للشراكة في مواجهة التحديات البيئية والزراعية، وتعزيز الجهوزية الميدانية لحماية الغابات والأحراج والموارد الطبيعية".وأكد أن "الطائرات المسيّرة ستشكّل أداة محورية في أعمال الرصد والمراقبة والكشف المبكر عن الآفات والأمراض التي تصيب الأحراج والمزروعات، إضافة إلى دعم عمليات المسح والتقييم الميداني ومراقبة المساحات الزراعية والحرجية بكفاءة أعلى. ولفت إلى أن اعتماد هذه التكنولوجيا يسهم في خفض الكلفة التشغيلية، ورفع دقة البيانات، وتسريع الاستجابة الميدانية، فضلاً عن الحد من المخاطر البيئية المرتبطة بالاستخدام التقليدي للمبيدات الزراعية".وتستمر الدورة لعدة أيام، حيث يتلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية متخصصة تشمل تشغيل الطائرات المسيّرة وصيانتها واستخداماتها المتقدمة في المجالات الزراعية والحرجية، بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذه التقنيات الحديثة وتعزيز دورها في دعم التنمية الزراعية المستدامة وحماية البيئة في لبنان.