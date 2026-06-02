حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب قلعة الشقيف بقذائف مدفعية

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اعلن " " في سلسلة بيانات، ان " الاسلامية استهدفت تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط التاريخيّة بقذائف المدفعية.وعند الساعة السادسة مساء تم استهداف تجمّع لجنود الإسرائيليّ مجددا في محيط قلعة الشقيف بصلية صاروخيّة".