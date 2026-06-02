المفاوضات تسير بشكلٍ جيّد.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة عن تعليمات ترامب بشأن لبنان

كشفت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ المفاوضات مع تسير بشكل جيّد، وأشارت إلى وجود توافقات مع الوفد اللبنانيّ.

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وأضافت هيثة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "قوات أميركية ستتولى تدريب وتأهيله".

وأكّدت أنّ " لن تُهاجم ، لكن لن تنسحب من الأماكن التي تحتلّها".

وأوضحت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "تعليمات الرئيس الأميركيّ هي احتواء التصعيد في لبنان".

وتابعت أنّ " وجّه بعدم تحويل لبنان إلى ورقة تفاوض بيدّ ".