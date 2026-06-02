جنبلاط اتّصل بشيخ العقل مهنئًا إياه بنجاح القمة الروحية

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أجرى "التقدمي الإشتراكي" السابق ، اتصالاً هاتفياً بشيخ عقل طائفة الموحّدين الشيخ سامي أبي المنى، مهنئاً إياه بنجاح القمّة الروحية التي استضافها الطائفة الدرزية في الثلاثاء.وأشاد بالبيان الختامي للقمة، الذي شدّد على ضرورة اعتماد والشورى في مقاربة المصيرية التي تواجه ، وفي اتخاذ القرارات المرتبطة بموقفه من النزاعات الإقليمية والدولية، بما يكفل استقلالية القرار الوطني، داعياً إلى الالتفاف الوطني حول الدولة، ومؤيداً الدولة في سعيها الدؤوب، عبر علاقاتها العربية والدولية، لتحقيق وقف شامل للنار والانسحاب التام لجيش العدو من الأراضي .