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لبنان

جنبلاط اتّصل بشيخ العقل مهنئًا إياه بنجاح القمة الروحية

Lebanon 24
02-06-2026 | 14:01
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جنبلاط اتّصل بشيخ العقل مهنئًا إياه بنجاح القمة الروحية
جنبلاط اتّصل بشيخ العقل مهنئًا إياه بنجاح القمة الروحية photos 0
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أجرى رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط، اتصالاً هاتفياً بشيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، مهنئاً إياه بنجاح القمّة الروحية التي استضافها في دار الطائفة الدرزية في بيروت صباح اليوم الثلاثاء.
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وأشاد جنبلاط بالبيان الختامي للقمة، الذي شدّد على ضرورة اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصيرية التي تواجه لبنان، وفي اتخاذ القرارات المرتبطة بموقفه من النزاعات الإقليمية والدولية، بما يكفل استقلالية القرار الوطني، داعياً إلى الالتفاف الوطني حول الدولة، ومؤيداً الدولة في سعيها الدؤوب، عبر علاقاتها العربية والدولية، لتحقيق وقف شامل للنار والانسحاب التام لجيش العدو من الأراضي اللبنانية.
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