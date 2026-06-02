وصول قوة من الجيش إلى الحارة المسيحية في صور بعد التهديدات

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شهدت الحارة في مدينة صور مساء اليوم انتشارًا لقوة من الجيش، تزامنًا مع حالة التوتر التي سادت المنطقة عقب التهديدات الأخيرة.وبحسب المعطيات، نفّذت قوة الجيش جولة ميدانية داخل الأحياء، بمشاركة رئيس بلدية صور ، والعقيد حازر صور في مخابرات الجيش، في إطار متابعة الوضع الميداني وطمأنة الأهالي وتعزيز الإجراءات الأمنية داخل المدينة.وتأتي هذه التحركات وسط حالة ترقّب وحذر تشهدها في ظل التطورات الأمنية المتسارعة.