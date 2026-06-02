مدير مستشفى بعلبك الحكومي: استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي جريمة

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شجب مدير مستشفى الحكومي عباس شكر، في بيان، "الاعتداءات المتكررة التي طالت محيط المؤسسات الصحية في الجنوب اللبناني، من مستشفى تبنين الحكومي إلى مستشفى بنت الحكومي ومستشفى الشيخ حرب ومستشفى الحكومي، وصولاً إلى الهجوم الأخير على مستشفى جبل عامل"، معتبرًا أن "هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف المرافق الصحية والعاملين فيها، هو انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية".وتابع: "إن هذا العدوان الآثم، الذي أدى إلى ارتقاء أربعة وسقوط 127 جريحاً، بينهم 39 من أفراد الطاقم العامل في المستشفى من أطباء وممرضين وإداريين، إضافة إلى الأضرار الفادحة والجسيمة التي لحقت بالمبنى والتجهيزات، يؤكد أن آلة العدوان لم تعد تميّز بين هدف عسكري ومرفق إنساني، ضاربةً بعرض الحائط كل القيم التي تحمي حق الإنسان في العلاج والحياة".أضاف: "إذ نتوجه بأسمى آيات التعزية لعائلات ، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، فإننا نحيّي بإجلال وإكبار الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في مستشفيات الجنوب التي تواصل أداء واجبها الإنساني والوطني رغم المخاطر والتهديدات والاستهداف المتكرر".ورأى أن "مستشفيات الجنوب جسدت نموذجاً استثنائياً في التضحية والالتزام المهني والإنساني، فبقيت أبوابها مشرعة أمام المرضى والجرحى، واستمر العاملون فيها في أداء رسالتهم النبيلة بإيمان راسخ وشجاعة استثنائية، مؤكدين أن رسالة الطب أسمى من أن تُرهبها آلة الحرب، وأن إنقاذ الإنسان سيبقى أولوية لا تنكسر أمام أي اعتداء".وختم: "إن استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي جريمة موصوفة بحق الإنسانية جمعاء، تستوجب موقفاً دولياً حازماً يضمن حماية المرافق الصحية ويضع حداً لهذه الانتهاكات المتكررة".