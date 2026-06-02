الضاحية الجنوبية تحت رحمة التهديدات.. أين خطة نزع السلاح؟

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تحت وطأة التهديدات العسكرية التي تلاحق العاصمة وضاحيتها الجنوبية، تطرح مصادر مطلعة عبر " ٢٤" سؤالاً مشروعاً: أين أصبحت خطة "بيروت منزوعة السلاح"؟وتشير المصادر إلى أنه رُغم الإدراك التام لحجم التعقيدات والصعوبات التي تكبّل الحكومة، ومراعاتها لعدم التصادم الداخلي ولاسيما مع " "، وأمام هول الدماء والدمار، يسأل المواطن المحاصر بالنار: ما ذنبي لكي أدفع حياتي وثمن عيشي في هذه الحرب من دون أي حماية، وسط قرارات شجاعة تصدر لكنها دائماً بلا أفعال؟ في وقتٍ تُركت فيه الساحة مستباحة للجيش لكي يخرج كل يوم ويهدد أمننا وحياتنا بدم بارد؟