إنتهاء جولة المُفاوضات بين لبنان وإسرائيل... عيسى: تسير بشكل جيّد

انتهت جولة التفاوض، بين الوفدين اللبنانيّ والإسرائيليّ، في وزارة الخارجيّة الأميركيّة في .

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وأشارت معلومات صحافيّة في هذا السياق، إلى أنّه من المستبعد أنّ تصدر بيانًا اليوم، على أنّ تُستكمل المباحثات بجلسة ثانية غدًا.