جهود لاعادة التواصل المباشر بين عون وحزب الله وبري يخوض نموذج مُفاوضات غير مُباشرة

كتب محمد بلوط في" الديار": مع تدرج وتوسع العدوان وآثاره المدمرة والدامية ، تحول وقف الحرب الاسرائيلية الى هم اساسي للرئيس بري، لكن ليس باي ثمن، وليس على حساب حق وسيادة وحماية . فمن البداية تحفظ الرئيس الدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو الاسرائيلي، وبقي منحازا لخيار المفاوضات غير المباشرة ، لاسباب مبدئية من جهة، واستنادا الى نتائج التجارب السابقة الناجحة من جهة اخرى . وبرأيه، كما تقول مصادر مطلعة، ان المفاوضات غير المباشرة المدعومة بغطاء عربي واقليمي مباشر، وجهود وسطاء فاعلين، هي السبيل الافضل للوصول الى النتائج المرجوة، لا سيما ان هذه العناصر المهمة، الى جانب اوراق القوة الذاتية التي يفترض ان يستند اليها المفاوض اللبناني، تلعب الدور المؤثر في وقف اطلاق النار، وباقي الحل وضمان تطبيقه . وتضيف المصادر ان تحقيق وقف نار شامل، هو نقطة الانطلاق الى الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، وعودة الاهالي، وتحرير الاسرى، والبدء باعادة الاعمار . ففي الايام الاخيرة ومع توسع العدوان، استنفر الرئيس بري كل طاقاته وادواته، وانخرط بشكل متواصل في نموذج من المفاوضات الفاعلة والناجحة، سعيا الى وقف الحرب الاسرائيلية الهمجية، والى وقف حقيقي لاطلاق النار، بعد فشل الهدنة الهشة الاخيرة .

ويقول مصدر مطلع استنادا لتصريحاته الاخيرة، ارتكز بري في خوض هذه المفاوضات الرديفة، الى تكثيف التواصل مع الدول الفاعلة في لعب الدور المؤثر، للوصول الى وقف اطلاق نار حقيقي وشامل. وشملت مروحة تواصله : الادارة الاميركية، ايران، فرنسا، السعودية، مصر وقطر . وبعد ان تلقى من الرئيس جوزاف عون اقتراحا اميركيا من روبيو، يقضي بتوقف عن تنفيذ هجمات على الجليل، مقابل ان تمتنع «اسرائيل» عن قصف بيروت، كلف الرئيس بري مستشاره علي حمدان بالتواصل مع السفير ميشال عيسى ، وابلاغه المطالبة بوقف اطلاق نار شامل وغير جزئي تلتزم به «اسرائيل»، مؤكدا ان حزب الله مستعد للالتزام بوقف النار هذا .

وعلى الرغم من تسريب الانزعاج من هذا الاقتراح، الا انه بقي قائما دون سواه .

وبموازاة ذلك، نشط التواصل بين بري والسعودية ومصر، وكلف معاونه السياسي النائب خليل السفر يوم الاحد الماضي الى الدوحة، للبحث مع المسؤولين القطريين في الدور الذي تقوم به قطر لوقف الحرب على لبنان .

وتقول المعلومات ان اكثر من تواصل جرى مع السعودية، وان الامير يزيد بن فرحان حرص على الاتصال مع الرئيس بري، بعد اعلان الرئيس الاميركي ترامب وقف اطلاق النار لمتابعة الموضوع. وعلى خط عين التينة – طهران، بقي التواصل المباشر مفتوحا منذ فترة غير قصيرة، بين الرئيس بري وكل من رئيس البرلمان ورئيس هيئة التفاوض محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عدنان عرقجي، في اطار التأكيد الايراني المتكرر باصرار طهران على وضع انهاء الحرب على لبنان، في اول اوراق التفاوض الايراني مع الادارة الاميركية. وتلقى بري اول امس اتصالا من قاليباف، اكد فيه الموقف الحازم بالتصدي المباشر للكيان الصهيوني، اذا اقدم على مهاجمة بيروت والضاحية الجنوبية، وان ايران مصممة على وقف كل الهجمات على لبنان، وخصوصا الجنوب. ويشير المصدر الى ان ما قام به الرئيس بري في الايام الماضية، ساهم مساهمة اساسية في خفض التصعيد، لافتا الى ان الرئيس ترامب قصده ، عندما تحدث عن جهات رفيعة لعبت الدور في التواصل الاميركي مع حزب الله. ومما لا شك فيه، يضيف المصدر، ان رئيس الجمهورية جوزاف عون قاد في الايام الاخيرة سلسلة اتصالات مكثفة مع الادارة الاميركية وفرنسا وعدد من الدول العربية، لكبح جماح «اسرائيل» ومساعدة لبنان في المفاوضات، من اجل تثبيت وقف النار .ويقول المصدر ان التواصل بين بعبدا وعين التينة لم يتوقف، ولا قطيعة بينها وبين حزب الله، على الرغم من توقف التواصل المباشر بين الرئيس عون وحزب الله.وتوقف المصدر عن تصريح النائب آلان عون من القصر امس، ودعوته لحزب الله من اجل زيارة بعبدا ولقاء الرئيس عون، وقال المصدر انها اشارة ايجابية، من اجل اعادة التواصل المباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله .

ووفقا لمصادر قريبة من بعبدا، فان جهود الرئيس عون ادت الى التوصل لما اعلنه الرئيس ترامب اول امس، وانها ستستمر وستواكب جولة المفاوضات الجديدة في واشنطن، للبناء على ما جرى .

وكتبت بولا مراد في" الديار": يعتبر لبنان الرسمي، ممثلاً بشكل أساسي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أن التفاهم الذي رعاه الرئيس الأميركي دونالد تزامب، والذي أفضى إلى وقف عملية إسرائيلية حتمية كانت تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل التزام حزب الله وقف استهداف المستوطنات، أعطى جرعة دعم للعملية التفاوضية التي انطلقت الثلاثاء بجولة جديدة في واشنطن.

أجواء بعبدا والسراي تشدد على أن تدخل ترامب شخصياً، لوقف عملية الضاحية والعودة إلى استهداف بيروت، يؤكد صوابية القرار الرسمي بخوض جولات التفاوض، وأن البديل سيكون جهنم مفتوح على لبنان ككل، فينسحب سيناريو الجنوب الكارثي والمرير على العاصمة وضاحيتها الجنوبية.

وتعتبر مصادر رسمية أنه «بات واضحاً وجود قرار إسرائيلي بالمضي في التصعيد وعدم العودة إلى الوراء، وأن دوائر صنع القرار في "تل أبيب" حسمت خيارها في هذا الاتجاه». وبحسب هذه المصادر، فإن «موافقة لبنان الرسمي على خوض المفاوضات المباشرة، جنّبت البلاد حتى الآن مواجهة أكثر اتساعاً، إذ كان لبنان سيُترك لمصيره مهما بلغت جهود الأشقاء والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم». وشددت المصادر على أن «التأثير الحاسم يبقى في يد وحدها، باعتبارها الجهة القادرة على ممارسة ضغط فعلي على نتنياهو، وإن كانت هوامش هذا الضغط تبدو اليوم أقل اتساعاً، في ظل الأزمات السياسية والأمنية التي تواجه الحكومة داخلياً، ولا سيما على خلفية التطورات المتصلة بمستوطنات الشمال». وتؤكد المصادر أن «لدى لبنان الرسمي رؤية واضحة يلتزم بها الوفد المفاوض في واشنطن، تقوم على السعي إلى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، انطلاقاً من المبادرة التي أطلقها الرئيس الأميركي وعمل على إنجاحها». وتلفت الى انه «ورغم المواقف الإسرائيلية المتشددة، التي تؤكد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية في الجنوب، فإن الرهان اللبناني لا يزال قائماً على قرار أميركي حاسم، قادر على إلزام نتنياهو بوقف التصعيد، وصولا لوقف شامل للنار، سواء أكان ذلك مرتبطاً بمسار التفاوض الأميركي– الإيراني أم منفصلاً عنه».

وتضيف المصادر: "كنا ولا نزال نعمل على فصل المسارين اللبناني والإقليمي. فحتى لو اعتبر بعض اللبنانيين أن ربطهما قد يعود بفائدة على لبنان في هذه المرحلة، وفي ظل توازن القوى الحالي، فإن الدولة لن تقبل بذلك. فقد انتهى زمن استخدام الورقة اللبنانية في مفاوضات الآخرين، فقد باتت هناك دولة تفاوض باسم لبنان، وتسعى إلى حماية مصالحه الوطنية قبل أي اعتبار آخر. أما ربط الملف اللبناني بأجندات إقليمية أو دولية، فقد أثبتت التجارب خلال السنوات الماضية، أنه غالباً ما يأتي على حساب المصلحة اللبنانية، وهو ما لا يمكن القبول بتكراره اليوم». ورغم اعتراض حزب الله العلني على مسار التفاوض الجاري في واشنطن، فإن التزامه بالتفاهم الذي رعاه الرئيس الأميركي، والقائم على الامتناع عن استهداف المستوطنات، مقابل وقف الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قد يشكل مؤشراً إلى بداية مرحلة من التعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية. وترى الأوساط رسمية أن «نجاح الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن، في توسيع نطاق التفاهمات الحالية لتشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، سيُعد إنجازاً سياسياً كبيراً، من شأنه تعزيز موقع الدولة اللبنانية وترسيخ جدوى الخيار التفاوضي في معالجة الأزمة». وتؤكد هذه الأوساط أن هذا الموقف نقله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المسؤولين ، الذين يبذلون جهوداً مكثفة لاحتواء التشدد ، انطلاقاً من قناعتهم بأن التوصل إلى تفاهمات عبر المفاوضات في واشنطن، قد يكون أكثر جدوى لإسرائيل من الاستمرار في المواجهة العسكرية، في ظل الخسائر اليومية التي تتكبدها على مختلف المستويات».