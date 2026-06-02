لودريان في بيروت: حضور بلا حلول

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": لم يعد القرار في باريس. هذه حقيقة تدركها الدبلوماسية قبل غيرها. لذلك يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى من دون مبادرة وبلا أفكار جديدة، ومن دون القدرة على إحداث خرق في الملفات المطروحة، حتى لو دعت باريس مجلس الأمن إلى الانعقاد من أجل مناقشة الحرب في .

يلتقي لودريان رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس الحكومة نواف سلام، وعددًا من المسؤولين. لكن الزيارة، بحسب أوساط سياسية متابعة، ليست زيارة حلول. إنها زيارة حضور.

تقول الأوساط إن فرنسا تعرف جيدًا أن الملف اللبناني انتقل إلى مكان آخر. بعد الحرب الأخيرة، تبدّلت موازين القوى السياسية والدبلوماسية، وأصبحت الأميركية صاحبة الكلمة الأولى في الملفات الأساسية، من مستقبل الجنوب إلى ملف السلاح، وصولا إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يجري العمل عليها. ظهر هذا الأمر بوضوح من خلال إيقاف الرئيس الهجوم على الضاحية مساء الاثنين.

لذلك لا يحمل لودريان أي تصور جديد. كما أنه لا يتحرك ضمن إطار اللجنة الخماسية. عمليًا، تراجع دور هذه اللجنة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. أما المرحلة الحالية فتُدار عبر قنوات مختلفة، تتصدرها التي تمسك مباشرة بالملفات الحساسة

لا يحمل لودريان مبادرة ولا تسوية ولا خريطة طريق. فالمرحلة لم تعد فرنسية، والقرار لم يعد في باريس، والوساطة لم تعد بيد الإدارة الفرنسية. يأتي الموفد الفرنسي لأن باريس لا تريد أن تتحول إلى متفرج في لبنان الذي يُعاد رسمه. فواشنطن تفاوض وتقرر وتمسك بالملفات الأساسية، في ما تحاول فرنسا منع خسارة موقعها بالكامل وحجز مقعد لها على طاولة المرحلة المقبلة.