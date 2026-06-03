أمسية صلاة في مقام سيدة زحلة والبقاع في ثاني أيام ثلاثية خميس الجسد

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حضر الأمسية المطران مار يوستينوس بولس سفر، النائب الأسقفي العام الأرشمندريت معلوف، كاهن المقام الأرشمندريت د. إيلي بو شعيا، رئيس مدرسة الإكليريكية القديسة حنة الأب إيلياس إبراهيم، كاهن رعية مار يوسف الأنطونية الأب شربل داوود، رئيسة اللجنة الإقليمية للأخويات الأم في إقليم زحلة السيدة سمر عبود ساسين وأعضاء من اللجنة التنظيمية لخميس الجسد.كما شاركت في الأمسية جمعيات: "أيام الرجاء"، "شعاع الأمل"، "الكرمة"، "كاريتاس – مركز البطريرك صفير"، وجماعة "إيمان ونور"، إلى جانب عدد كبير من الأهالي والأصدقاء.بدأت الأمسية بدخول المقدس وسط أجواء من الخشوع والصلاة، ثم تعاقب أصحاب الهمم على تقديم الصلوات والتأملات، وترافقت الأمسية مع تراتيل روحية أحياها المرنم الأستاذ أنطي، فأضفت على اللقاء أجواء إيمانية مميزة عكست عمق المحبة والإيمان.وألقيت خلال الأمسية كلمات لكل من سيادة المطران بولس سفر، والأرشمندريت إيلي معلوف، والأب شربل داوود، شددوا فيها على أهمية احتضان أصحاب الهمم وإشراكهم في حياة الكنيسة ورسالتها، مؤكدين أنهم شهود رجاء وفرح وإيمان في المجتمع.اختُتمت الأمسية بالسجود للقربان المقدس، تلاه تطواف في باحة المقام، قبل أن ينال الحاضرون بركة القربان المقدس، رافعين الصلوات على نية السلام في والعالم، وعلى نية نجاح احتفالات خميس الجسد "ليبقى القربان المقدس مصدر وحدة ورجاء لجميع المؤمنين". (الوكالة الوطنية للإعلام)