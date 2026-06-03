إنذار إسرائيلي بالاخلاء إلى 3 بلدات جنوبية

Advertisement

وكتب عبر حسابه على "أكس": انذار عاجل الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: (صيدا), مزرعة كوثرية الرز, ،حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال ".