بين ترامب ونتنياهو.. مَن يملك زمام الأمور في لبنان وإيران؟

ذكر موقع "ABC News" الأسترالي أن "تدخل الرئيس الأميركي ليلة الاثنين، بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لشن غارات على ، يُظهر مدى قوة تلك العلاقة؛ كما ويُشير إلى...