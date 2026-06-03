بعد إغلاق أجواء الكويت.. "الميدل إيست" تعلّق هذه الرحلات

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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط– الخطوط الجوية عن إلغاء رحلاتها المجدولة ME408 وME409 لليوم الأربعاء 3 حزيران 2026 من وإليها، بسبب إغلاق المجال الجوي .