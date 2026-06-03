وزيرة الشباب والرياضة: تحول جذري في مقاربة ملف الشباب

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وكشفت في حديث تلفزيوني عن العمل على إطلاق مشاريع متكاملة، بينها استراتيجية وطنية جديدة للشباب تعتمد المنهجية التشاركية وتُبنى انطلاقاً من اقتراحات الشباب أنفسهم، بعدما أظهر تقييم الاستراتيجية السابقة (2022-2025) محدودية في التنفيذ بسبب توزع الصلاحيات على جهات متعددة. وأوضحت أن النقاشات مع منظمات دولية أفضت إلى منح الوزارة دوراً أكبر بنسبة تصل إلى 80% من الصلاحيات المرتبطة بالملف الشبابي.وأشارت إلى تنظيم حلقات استشارية مع الشباب في مختلف المناطق، أولها في – بمشاركة نحو 700 شاب، إضافة إلى مشروع مسح شامل للمنظمات الشبابية لإنشاء قاعدة بيانات وربطها بمنصة إلكترونية تفاعلية ستشكل مساحة للتواصل وتقديم الاقتراحات وربط الشباب بسوق العمل.أما في الملف الرياضي، فأعلنت عن إعداد استراتيجية وطنية للرياضة بالتعاون مع منظمات دولية، بهدف وضع لبنان على الخارطة الرياضية إقليمياً ودولياً. ولفتت إلى إعادة فتح مدينة كميل شمعون الرياضية قبل أن تتحول لاحقاً إلى مركز إيواء، والعمل على افتتاح الملعب الأولمبي في قريباً بعد 16 سنة من الجمود، إضافة إلى المساعي لاستكمال المسبح الأولمبي في الضبية فور تأمين الاعتمادات المالية.وبشأن الاتحادات الملغاة، أوضحت أن ثلاثة اتحادات (الخماسي الحديث، ركوب الأمواج، السكيت بورد) أُلغيت بعد تقارير من التفتيش المركزي وخبراء الوزارة أثبتت أن أياً من جمعياتها لا تستوفي الشروط القانونية، مؤكدة أن هدفها "الإصلاح ورياضة نزيهة وتطبيق القانون". كما أعلنت الانتهاء من تنظيم رياضة الباراغلايدينغ ومنع "الأكرو باراغلايدينغ" بالكامل.