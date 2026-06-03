للمرة الثانية اليوم.. إنذار جديد من أدرعي لهذه البلدات

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وكتب عبر حسابه على "أكس": "انذار عاجل الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: ، ، واركي.. حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".