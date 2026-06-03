في بحر صور... شاهدوا بالصورة ما تمّ العثور عليه

أفادت مندوبة " "، عن العثور على مركب غير مأهول تابع لقافلة "كسر الحصار عن غزة"، قبالة شاطىء مدينة صور.

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وعلى الفور، نُقِلَ المركب إلى مرفأ مدينة صور.