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لبنان
في بحر صور... شاهدوا بالصورة ما تمّ العثور عليه
Lebanon 24
03-06-2026
|
06:04
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن العثور على مركب غير مأهول تابع لقافلة "كسر الحصار عن غزة"، قبالة شاطىء مدينة صور.
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وعلى الفور، نُقِلَ المركب إلى مرفأ مدينة صور.
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