عن لبنان... هذا ما قاله ترامب

قال الرئيس الأميركيّ ، إنّه شعر "بالانزعاج من استمرار رئيس الحكومة الإسرائيليّة في القتال مع ".

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وأضاف : "يقلقني الصراع المستمر بين ولبنان".

وفي ما يتعلّق بإيران، أشار إلى أنّ وافقت على عدم إمتلاك سلاح نوويّ.

وتابع ترامب: "المرشد الإرانيّ مجتبى منخرط في المفاوضات مع ، وهناك من يقول إنّه يُوافق على ما يجري بحثه في المحادثات".

وقال: "قد ألتقي مع مجتبى خامنئي في مرحلة ما".