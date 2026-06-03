بمناسبة عيد الجسد الالهي.. تدابير سير في زحلة غداً

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بمناسبة عيد الجسد الالهي الخميس ٢٠٢٦/٦/٤ واستكمالاً للتادبير الامنية التي تقوم بها لقوى الامن الداخلي في . تطلب مفرزة سير زحلة من سكان واصحاب المحلات التجارية اخلاء الطريق الممتد من امام مبنى سرايا زحلة، ، بولفار زحلة، مستشفى خوري العام، مدخل البردوني، وصولا" الى سيدة النجاة، من كل المركبات و الاليات وذلك من منتصف ليل الاربعاء الخميس وحتى انتهاء التطواف.كما يمنع سير الدراجات النارية على انواعها طيلة فترة التطواف، تحت طائلة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.