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لبنان

بمناسبة عيد الجسد الالهي.. تدابير سير في زحلة غداً

Lebanon 24
03-06-2026 | 06:50
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بمناسبة عيد الجسد الالهي.. تدابير سير في زحلة غداً
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بمناسبة عيد الجسد الالهي الخميس ٢٠٢٦/٦/٤ واستكمالاً للتادبير الامنية التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في زحلة.  تطلب مفرزة سير زحلة من سكان منطقة زحلة واصحاب المحلات التجارية اخلاء الطريق الممتد من امام مبنى سرايا زحلة، بولفار زحلة، بولفار زحلة، مستشفى خوري  العام، مدخل البردوني، الكلية الشرقية وصولا" الى سيدة النجاة، من كل المركبات و الاليات وذلك من منتصف ليل الاربعاء الخميس وحتى انتهاء التطواف.
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كما يمنع سير الدراجات النارية على انواعها طيلة فترة التطواف، تحت طائلة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
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