3 شهداء... إليكم بالتفاصيل ما حصل في بلدة شحور

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بلدة .

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وخلال عمل " " على نقل أحد المصابين، تعرّض المسعفون للإستهداف، وأُصيب قائد الفريق بجروح طفيفة.

وعند إنسحاب فريق الإسعاف من البلدة، تعرّض مجدداً لاستهداف مباشر، ما ادى الى استشهاد 3 مسعفين.