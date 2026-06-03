سلسلة غارات عنيفة... إسرائيل استهدفت هذه البلدات الجنوبية

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات:

- كوثرية الرز

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- ميفدون

- بلاط -

- عدشيت

- شوكين

- دبين

- دير عامص

- الحمادية

عملية تمشيط

وأشارت مندوبة " "، إلى أنّ القوّات الإسرائيليّة قامت بعمليّة تمشيط بين بلدتيّ دبين وبلاط في قضاء مرجعيون.