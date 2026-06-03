لجنة الشؤون الخارجية بحثت مع سفير الصين في دعم لبنان

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عقدت والمغتربين، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء.وقال علامة بعد الجلسة : "عقدنا اجتماعا اليوم والذي انقسم إلى شقين الاول مع سفير في . وهذه اللقاءات ستكون ضمن سلسلة لقاءات سنعقدها مع سفراء الدول الاعضاء الدائمة في مجلس الامن لنضعهم في صورة اوضاع لبنان الصعبة والظروف التي يمر بها نتيجة الاعتداءات التي نشهدها وفي الوقت نفسه نطلب دعم هذه الدول لسيادة لبنان".أضاف : السفير أشاد بالدور الذي تقوم به الصين والمساعدات التي تقدمها على اكثر من صعيد من مواد غذائية وطبية ومستلزمات ودعم مراكز الإيواء وهذا كله يصب في خدمة نتيجة الحرب. وكان هناك كلام عن موضوع سيادة لبنان وضرورة دعم سيادة واستقرار لبنان".وتابع : وفي موضوع "اليونيفيل"، كان هناك أكثر من اصرار على ان يكون هناك دور معين ما بعد انتهاء دور "اليونيفيل"، ان نصل إلى مكان يكون فيه قرار اممي جديد ويكون هناك قوة دولية جديدة تراقب وتوثق كل ما يحصل. وتضمن ان يستعيد لبنان سيادته. وكان هناك كلام مع السفير على ضرورة مساعدة لبنان بمشاريع عديدة ".وتابع :"واليوم الصين، قدمت مشكورة مبنى "الأوبرا" في منطقة ضبيه ووعدنا السفير ان المشروع سيكون جاهزا في أواخر هذه السنة، وهو أقرمنذ خمس سنوات بمنحة من الصين. وفي الوقت نفسه، كان هناك حديث مع السفير حول المشاريع الأساسية الانمائية التي من الممكن ان تعطى بقطاعات عديدة من الزراعة والسياحة والصناعة ومنها صناعة التكنولوجيا. وهذه كلها أمور ممكن ان تساعد لبنان وتفتح مجالات لفرص عمل جديدة وفي الشق التشريعي كان هناك كلام ان نفعل هذا الدور ونستفيد من الخبرات وان يكون هناك لقاءات بين اللجان بين البلدين".وأكمل النائب علامة : والسفير أبدى كامل استعداده وتفهمه ودعمه للبنان على اكثر من مستوى. وهذا الشق الاول، من الجلسة.اما الشق الثاني من الجلسة، تم في خلاله درس اقتراح قانون نقل موظفين من الفئة الثالثة من من السلك الإداري إلى الخارجي، وذلك في حضور ممثلين عن وزارة الخارجية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي وااستمعنا إلى آرائهم حول هذا الاقتراح وتم إقراره".