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لبنان

بعد إنقطاع التيار في عددٍ من المناطق... توضيح من "كهرباء لبنان"

Lebanon 24
03-06-2026 | 08:11
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بعد إنقطاع التيار في عددٍ من المناطق... توضيح من كهرباء لبنان
بعد إنقطاع التيار في عددٍ من المناطق... توضيح من كهرباء لبنان photos 0
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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي: 
 
توضّح مؤسسة كهرباء لبنان أنّ الانقطاع الحاصل في التغذية الكهربائية في مناطق البقاع الغربي، مرجعيون، مشغرة، وبعض القرى المجاورة، يعود إلى تعطل أحد خطوط التوتر الكهربائي بالقرب من منطقة القرعون، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت به جرّاء القصف، ما أدى إلى تأثر التغذية الكهربائية في المناطق المذكورة.
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وتؤكد المؤسسة أنّها بالتنسيق مع معالي وزير الطاقة والمياه تابعت الموضوع بشكل حثيث، وهي على تواصل دائم مع السادة النواب المعنيين في المناطق المتأثرة، كما تجري المتابعة مع الآلية المختصة (الميكانيزم) والجهات المعنيّة، بهدف تسهيل الأعمال الفنية والإسراع في إعادة التغذية الكهربائية.

وبالتالي تفيد المؤسسة بأنّه بتاريخ اليوم الأربعاء الواقع فيه 3/6/2026، تمت معالجة الأعطال الحاصلة على مخرج عيتنيت الذي يغذّي قرى غرب سد القرعون، وذلك بمؤازرة الجيش اللبناني مشكوراً، وقد تم الانتهاء من أعمال التصليح في تمام الساعة 14:15 بعد الظهر، حيث وُضع الخط مجدداً قيد الخدمة من قبل مقدّم الخدمات، بما يساهم في إعادة التغذية الكهربائية إلى القرى المستفيدة تدريجياً، مع استمرار متابعة الأعمال الفنية اللازمة لمعالجة أي أعطال متبقية وبذل أقصى الجهود لإعادة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية في البقاع الغربي في أسرع وقت ممكن
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