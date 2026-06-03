بسبب لبنان... ترامب يعترف: شتمت نتنياهو (فيديو)

🔴بالرغم من نفي نتنياهو عبر الاعلام المقرب منه... ترامب يؤكد تقرير اكسيوس حول شتم نتنياهو(انت مجنون لقد انقذت مؤخرتك)
ترامب:
أنا أغضب دائماً
قلت لنتنياهو بسبب صراعه المستمر مع لبنان ''أنت مجنون تماماً''
في نقطة ما يتوجب القول ''بيبي، يجب أن نضع حداً لهذا، يجب أن نوقف هذا''.…
— 🇹🇷Perde Arkası خلف الستار (@perde_arkasi1) June 3, 2026
🔴بالرغم من نفي نتنياهو عبر الاعلام المقرب منه... ترامب يؤكد تقرير اكسيوس حول شتم نتنياهو(انت مجنون لقد انقذت مؤخرتك)
ترامب:
أنا أغضب دائماً
قلت لنتنياهو بسبب صراعه المستمر مع لبنان ''أنت مجنون تماماً''
في نقطة ما يتوجب القول ''بيبي، يجب أن نضع حداً لهذا، يجب أن نوقف هذا''.…