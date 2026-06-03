بسبب لبنان... ترامب يعترف: شتمت نتنياهو (فيديو)

اعترف الرئيس الأميركي ، أنّه شتم ، خلال المكالمة الهاتفية مساء الإثنين، حول .

وقال في مقابلة أجراها مع "بود فورس وان" عبر موقه " بوست": "حدث ذلك بالفعل. لم أكن غاضبا، لكنني كنت منزعجاً بعض الشيء من صراعه المستمرّ مع لبنان. كما تعلمين، قلت في مرحلة ما، ، يجب علينا أن نوقف هذا".