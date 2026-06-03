سلسلة لقاءات لوزير الداخلية مع مسؤولين ووفود نقابية

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، في طارق منيمنة. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة والمستجدات في والمنطقة، إضافة إلى شؤون في .كما التقى نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان البراكس مع وفد من للنقابة، وتم التداول في أوضاع القطاع والتحديات التي يواجهها، في ظل الظروف الراهنة.واستقبل ايضا وفدا من أصحاب الشاحنات والآليات العاملة على المازوت، في حضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، واستمع إلى مطالبه.