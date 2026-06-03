كلب شارد هاجم رجلاً وعائلته في عكار

هاجم كلب شارد، رجلاً خمسينيّاً مع عائلته، في بلدة عيات - .

وأُصيب الرجل بجروحٍ بعدما هاجمه الكلب الشارد، فاضطر إلى قتله لحماية أفراد عائلته.