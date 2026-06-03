عبير غادرت منزلها إلى جهة مجهولة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:-عبير نعمان (مواليد عام 1997، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 1-06-2026، منزلها الكائن في محلة دارين / ، الى جهة مجهولة.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر العبودية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: ٨١٥٢٦٤-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.